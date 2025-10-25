في لقطة مثيرة.. جراديشار يحصل على بطاقة حمراء أمام أيجل نوار (فيديو وصور)

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على إيجل نوار بثنائية نظيفة بمجموع المباراتين.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر وجراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 6: توقف المباراة لعلاج أحمد بيكهام لاعب الأهلي.

الدقيقة 12: تمريرة بينية من لاعب إيجل نوار البوروندي، لكنها تصل سهلة في يد مصطفى شوبير.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، لكنها تصطدم بدفاع فيرق إيجل نوار وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 16: بطاقة حمراء لجراديشار مهاجم الأهلي.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب إيجل نوار ولكنها تصل سهلة إلى يد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 25: محاولات من إيجل نوار البوروندي، لتسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي.

الدقيقة 30: رأسية من لاعب إيجل نوار ولكنها تخرج أعلى مرمى الأهلي.

الدقيقة 33: رأسية من أليو ديانج لاعب الأهلي تصل سهلة، إلى حارس مرمى إيجل نوار.

الدقيقة 39: فرصة خطيرة لصالح إيجل نوار، لكن يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: رأسية من ياسين مرعي مدافع الأهلي ولكنها تخرج أعلى مرمى إيجل نوار.

الدقيقة 55: سيطرة متبادلة على الكرة، في منتصف الملعب بين لاعبي الأهلي وإيجل نوار.

الدقيقة 58: عمر كمال يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى إيجل نوار.

الدقيقة 67: تسديدة من لاعب إيجل نوار البوروندي ولكنها مرت بعدة عن مرمى الأهلي.

الدقيقة 73: تسديدة من تريزيجيه ولكنها تصطدم بمدافع إيجل نوار وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 75: مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

الدقيقة 78: فرصة لإيجل نوار ولكن دفاع الأهلي يخرجها، إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 85: تسديدة من أحمد نبيل كوكا، من على حدود منطقة جزاء إيجل نوار ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.