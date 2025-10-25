بأقدام مغربية.. تشيلسي يسقط أمام "القطط السوداء" في الدوري الإنجليزي

"يسرق ثم يشتكي".. ريال مدريد يرد على تصريحات لامين يامال

انتهت مباراة تشيلسي وسندرلاند التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط البلوز أمام القطط السوداء بعد تقدمهم في المباراة حتى الدقيقة 22، قبل أن يعادل ويلسون إسيدور النتيجة، ويسجل المغربي شمس الدين طالبي هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 14 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل سندرلاند وصافة البريميرليج برصيد 17 نقطة.

اقرأ أيضًا:

من يفوز في مباراة ملاكمة بين رونالدو وميسي؟.. بطل العالم يجيب

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز بالزي البديل "الأخضر" في مواجهة التأمين