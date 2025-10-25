مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

بأقدام مغربية.. تشيلسي يسقط أمام "القطط السوداء" في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

07:07 م 25/10/2025
    تشيلسي ضد سندرلاند
    تشيلسي ضد سندرلاند
    تشيلسي ضد سندرلاند
    تشيلسي ضد سندرلاند

انتهت مباراة تشيلسي وسندرلاند التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط البلوز أمام القطط السوداء بعد تقدمهم في المباراة حتى الدقيقة 22، قبل أن يعادل ويلسون إسيدور النتيجة، ويسجل المغربي شمس الدين طالبي هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 14 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل سندرلاند وصافة البريميرليج برصيد 17 نقطة.

تشيلسي ضد سندرلاند شيلسي لدوري الإنجليزي مس الدين طالبي ندرلاند

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟