بعد غياب 274 يوما.. حمزة المثلوثي يعود للمشاركة في المباريات

عاد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق والصفاقسي التونسي الحالي، للمشاركة في المباريات، بعد غياب 274 يوما.

وشارك حمزة المثلوثي في مباراة الصفاقسي التونسي وأولمبي الزاوية الليبي الودية، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وكانت آخر مباراة لحمزة المثلوثي، يوم 23 يناير الماضي 2025، عندما خسر الزمالك من مودرن سبورت في الدوري المصري.

وغاب حمزة المثلوثي الفترة الماضية عن المباريات، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت، قبل أن يرحل عن صفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

