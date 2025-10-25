مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

بعد غياب 274 يوما.. حمزة المثلوثي يعود للمشاركة في المباريات

كتب : هند عواد

04:31 م 25/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حمزة المثلوثي يعود للمشاركة مع الصفاقسي التونسي (4)
  • عرض 6 صورة
    حمزة المثلوثي يعود للمشاركة مع الصفاقسي التونسي (3)
  • عرض 6 صورة
    حمزة المثلوثي يعود للمشاركة مع الصفاقسي التونسي (2)
  • عرض 6 صورة
    حمزة المثلوثي يعود للمشاركة مع الصفاقسي التونسي (1)
  • عرض 6 صورة
    حمزة المثلوثي يعود للمشاركة مع الصفاقسي التونسي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق والصفاقسي التونسي الحالي، للمشاركة في المباريات، بعد غياب 274 يوما.

وشارك حمزة المثلوثي في مباراة الصفاقسي التونسي وأولمبي الزاوية الليبي الودية، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وكانت آخر مباراة لحمزة المثلوثي، يوم 23 يناير الماضي 2025، عندما خسر الزمالك من مودرن سبورت في الدوري المصري.

وغاب حمزة المثلوثي الفترة الماضية عن المباريات، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت، قبل أن يرحل عن صفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة المثلوثي الصفاقسي التونسي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟