مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر وديا

كتب : هند عواد

02:25 م 25/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني والمغرب
  • عرض 10 صورة
    بنتايج يسجل هدفًا لمنتخب المغرب الرديف في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي المغرب الرديف بهدف بنتايج في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي المغرب الرديف بهدف بنتايج في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    هدف منتخب المغرب في مرمى منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    ودية منتخب مصر الثاني والمغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إتمام الاتفاق مع نظيره الجزائري، لإقامة مباراتين وديتين، بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب.

وذكر بيان الاتحاد المصري، أن منتخب مصر الثاني يواجه الجزائري وديا، يومي 14 و 17 نوفمبر المقبل، على ستاد السلام.

ويشارك منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، خلال الفترة من من 1 إلى 18 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني مصر والجزائر بطولة كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟