منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر وديا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إتمام الاتفاق مع نظيره الجزائري، لإقامة مباراتين وديتين، بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب.

وذكر بيان الاتحاد المصري، أن منتخب مصر الثاني يواجه الجزائري وديا، يومي 14 و 17 نوفمبر المقبل، على ستاد السلام.

ويشارك منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، خلال الفترة من من 1 إلى 18 ديسمبر.

