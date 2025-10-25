موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس

يواجه إنتر ميلان نظيره نابولي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة إنتر ميلان و نابولي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على ملعب " دييجو أرماندو".

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ونعرض لكم خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي :

ـ قناة الرابعة الرياضية العراقية

ـ قناة شاشا

ـ starzplay.

ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

