أطلق المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي نجم تشيلسي السابق وآينتراخت فرانكفورت الحالي، نداء عاجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن متبرع بالدم لإنقاذ حياة قطه الذي تعرض لإصابة خطيرة في حادث سير.

وكتب باتشواي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة: "أحتاج بشكل عاجل إلى قط متبرع بالدم لإنقاذ حياة قطّي، أنا أعيش في فرانكفورت، وصدمته سيارة وهو الآن في حالة حرجة ويحتاج إلى جراحة طارئة، لكنه ضعيف جداً ويحتاج نقل دم فوري من قط من نفس الفصيلة (أبيسيني) لإبقائه على قيد الحياة".

وأضاف باتشواي:"العملية آمنة تماماً للقط المتبرع وتُجرى تحت إشراف طبيب محترف".

وأتم قائلاً: "أعلم أن هذا طلب غير معتاد، لكنه الفرصة الوحيدة لإنقاذه، إذا كنت تعيش في فرانكفورت أو بالقرب منها وتمتلك قطاً بصحة جيدة، يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة".

وكان باتشواي لعب في صفوف تشيلسي لمدة ست سنوات بعد انتقاله من مارسيليا عام 2016 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، ساهم في تتويج البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017، وسجل 25 هدفاً في 77 مباراة، قبل أن يخوض فترة إعارة مع كريستال بالاس.

اقرأ أيضًا:

"عودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار

هل هاني أبو ريدة غاضب من وزارة الرياضة ؟.. مصدر مسؤول يرد

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد



