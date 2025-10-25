مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

11:16 ص 25/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (2)_8
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (5)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (8)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويواجه ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت 25 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الـ9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "جتيش كوميونيتي" .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

ـخط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"عودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار

هل هاني أبو ريدة غاضب من وزارة الرياضة ؟.. مصدر مسؤول يرد

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ضد برينتفورد موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد تشكيل ليفربول الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟