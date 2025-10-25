تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

"بديل لزميله يوسف العربي ".. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام باريس؟

أنطوان بيل لمصراوي: يجب على صلاح استعادة مستواه قبل التفكير في الرحيل عن

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويواجه ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت 25 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الـ9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "جتيش كوميونيتي" .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

ـخط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"عودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار



هل هاني أبو ريدة غاضب من وزارة الرياضة ؟.. مصدر مسؤول يرد

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد



