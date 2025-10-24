أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

حسم فريق الهلال الكلاسيكو السعودي بالفوز بهدفين نظيفين على مستضيفه الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

وتقدم فريق الهلال بهدف سجله لاعب الاتحاد محمدو دومبيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة (41) فيما سجل اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة (57).

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

ورفع الفوز رصيد فريق الهلال إلى النقطة (14) في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن التعاون الوصيف ومثلها عن النصر المتصدر المتبقي له مباراة الجولة السادسة.

وتوقف رصيد فريق الاتحاد بعد الخسارة عند النقطة (10) في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن نيوم الذي يضم المحترف المصري أحمد حجازي صاحب المركز الثامن وكذلك الخليج صاحب المركز السادس.

ملخص مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

بدأ اللقاء بسيطرة من قبل لاعبي الاتحاد على الكرة ولكن دون خطورة.

وكاد يستغل المحترف الجزائري بصفوف الاتحاد حسام عوار خطأ بين حارس مرمى الهلال ياسين بونو ومدافعه حسان تمبكتي ولكن الكرة مرت في النهاية بجانب المرمى بالدقيقة (7).

وبدأ لاعبو الهلال يدخلون الأجواء خلال الدقائق التالية فسدد الفرنسي ثيو هيرنانديز كرة قوية بالدقيقة (10) تصدى لها دفاع الاتحاد ثم سدد زميله ليوناردو كرة في الدقيقة التالية مرت بجانب المرمى.

وطالب لاعبو الاتحاد وعلى رأسهم كريم بنزيما بركلة جزاء في الدقيقة (12) ولكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (15) بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال خاليدو كوليبالي بعد كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد كانتي.

وسدد لاعب الاتحاد موسى ديابي كرة قوية في الدقيقة (17) ولكن مرت خارج المرمى ثم أشهر الحكم في الدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد سعد الموسى بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال نونيز خارج منطقة الجزاء.

ونفذ المحترف الصربي بصفوف الهلال سافيتش الركلة الحرة المباشرة بطريقة رائعة إذ مرت من أعلى الحائط البشري ولكنها كانت أعلى بقليل من يمين المرمى.

وأرسل ثيو هيرنانديز ظهير الهلال كرة عرضية في الدقيقة (23) ولكن لم تجد من يتابعها من زملائه داخل منطقة جزاء الاتحاد ثم أمسك ياسين بونو في الدقيقة (25) بكرة عرضية أرسلها لاعب الاتحاد حسام عوار قبل أن تصل لزميله كريم بنزيما.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (28) بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد ميتاي بعد كرة مشتركة مع المحترف البرازيلي بصفوف الهلال مالكوم.

وسدد لاعب الاتحاد دومبيا كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الهلال في الدقيقة (30) ولكن مرت بعيدة عن المرمى ثم أوقف حكم المباراة اللقاء لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

واستحوذ فريق الهلال على الكرة بالدقائق التالية ولكن دون خطورة على مرمى الاتحاد الذي تصدى دفاعه في الدقيقة (35) لتسديدة قوية من لاعب الهلال ثيو هيرنانديز.

وسدد المحترف الألباني بصفوف الاتحاد ميتاي كرة قوية من خارج منطقة جزاء الهلال في الدقيقة (38) ولكن تصدى لها حارس المرمى ياسين بونو.

ورد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال بتسديدة قوية ارتطمت في دفاع الاتحاد وانتهت لركنية وأرسل البرتغالي روبن نيفيز الركنية تجاه المرمى كادت تخدع حارس الاتحاد الذي أبعدها لركنية جديدة في الدقيقة (40).

وأرسل نيفيز ركنية جديدة أسكنها لاعب الاتحاد دومبيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة (42).

وكاد كانتي يخطف التعادل للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة بالكعب ولكن الكرة مرت بجوار مرمى ياسين بونو بالدقيقة (45+1).

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني لفريق الهلال باللاعب متعب الحربي بدلاً من حمد اليامي.

واستحوذ فريق الهلال مع بداية الشوط الثاني على الكرة فسدد لاعبه ماركوس ليوناردو كرة قوية ولكن أبعدها الدفاع الاتحادي من على خط المرمى بالدقيقة (50).

وسدد لاعب الهلال كوليبالي كرة قوية في الدقيقة (52) تصدى لها الدفاع وخرجت ركنية نفذها روبن نيفيز لاعب الهلال ولكن أبعدها حارس المرمى لركنية جديدة نفذها نيفيز مجددًا قبل أن يبعدها الدفاع هذه المرة.

وأبعد لاعب الاتحاد دانيلو كرة عرضية قبل أن تصل للاعب الهلال داروين نونيز بالدقيقة (56) ثم استغل المحترف البرازيلي بصفوف الهلال ماركوس ليوناردو خطأ حارس مرمى الاتحاد في التصدي لتسديدة روبن نيفيز وعزز تقدم فريقه بهدف ثان.

وتصدى دفاع الهلال بالدقيقة (60) لتسديدة من كريم بنزيما وسط محاولات من لاعبي الاتحاد لتقليص الفارق.

وسدد لاعب الاتحاد كريم بنزيما كرة بالدقيقة (70) ولكن مرت على يسار مرمى يساين بونو ووصل الاتحاد السيطرة ولكن دون خطورة على المرمى.

ورد الهلال بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة للاعبه سافيتش ولكن مرت بعيدة عن مرمى الاتحاد بالدقيقة (80).

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الهلال نونيز بداع وجود تسلل في الدقيقة (86).

