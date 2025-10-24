بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث باللهجة السعودية

"الأفضل في التاريخ".. نجم ليفربول يتغنى بمستوى محمد صلاح في البريميرليج

ظهر كريستيانو جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مقطع فيديو طريف، مع أحد المشجعين.

وقال كريستيانو جونيور الذي يلعب في ناشئين النصر، في مقطع الفيديو، باللهجة العربية: "كيف حالك، بخير الحمدلله".

كريستيانو جونيور باحدث ظهور 😂❤️ pic.twitter.com/8qTbV7XoUz — عالم القوت (@GOATTWORLD) October 23, 2025

جدير بالذكر أن كريستيانو جونيور صاحب الـ15 عاما، تلقى دعوى قبل أيام للانضمام إلى متخب البرتغال تحت 16 عاما، لأول مرة في مسيرته، للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات.

