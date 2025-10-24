مباريات الأمس
بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث باللهجة السعودية

كتب : هند عواد

12:13 م 24/10/2025
    نجل كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض
    كريستيانو رونالدو جونيور
    كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
    كريستيانو رونالدو ونجله جونيور لاعبا النصر السعودي

ظهر كريستيانو جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مقطع فيديو طريف، مع أحد المشجعين.

وقال كريستيانو جونيور الذي يلعب في ناشئين النصر، في مقطع الفيديو، باللهجة العربية: "كيف حالك، بخير الحمدلله".

جدير بالذكر أن كريستيانو جونيور صاحب الـ15 عاما، تلقى دعوى قبل أيام للانضمام إلى متخب البرتغال تحت 16 عاما، لأول مرة في مسيرته، للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات.

