أعلن نادي الوداد المغربي، تعاقده رسميًا مع اللاعب حكيم زياش في صفقة انتقال حر، وذلك في صفقة مدوية بعد رحلة طويلة بالملاعب الأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي للوداد المغربي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، صورة حكيم زياش بقميص الوداد معلقًا عليها: "طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد"

وكشف هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي في تصريحات سابقة لصحيفة عكاظ عن كواليس التعاقد مع زياش وقال: "حكيم وقّع عقد انضمامه إلى الوداد حتى عام 2027، مع خيار التمديد".

وواصل: " المفاوضات كانت بها مرونة، لأن زياش عبّر عن رغبته في اللعب ببلده، رغم تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية".

جدير بالذكر أن الوداد المغربي يتواجد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، والتي يتواجد بها فريق الزمالك، ومن المتوقع أن يلتقي الفريقان في حال وصولهم المتوقع للأدوار المتقدمة.

