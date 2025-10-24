مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

منافس الزمالك بالكونفدرالية.. الوداد المغربي يعلن تعاقده مع حكيم زياش

كتب : محمد عبد الهادي

12:56 ص 24/10/2025

حكيم زياش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الوداد المغربي، تعاقده رسميًا مع اللاعب حكيم زياش في صفقة انتقال حر، وذلك في صفقة مدوية بعد رحلة طويلة بالملاعب الأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي للوداد المغربي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، صورة حكيم زياش بقميص الوداد معلقًا عليها: "طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد"

وكشف هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي في تصريحات سابقة لصحيفة عكاظ عن كواليس التعاقد مع زياش وقال: "حكيم وقّع عقد انضمامه إلى الوداد حتى عام 2027، مع خيار التمديد".

وواصل: " المفاوضات كانت بها مرونة، لأن زياش عبّر عن رغبته في اللعب ببلده، رغم تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية".

جدير بالذكر أن الوداد المغربي يتواجد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، والتي يتواجد بها فريق الزمالك، ومن المتوقع أن يلتقي الفريقان في حال وصولهم المتوقع للأدوار المتقدمة.

إقرأ أيضًا..

سر غياب 9 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

من هو الطفل الذي تواجد في مران الأهلي ودعمه اللاعبون؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكيم زياش زياش الوداد المغربي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)