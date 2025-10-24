تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة الأخيرة له مع فريقه.

وكان النجم المصري محمد صلاح، أظهر غضبا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته كبديل في مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الأربعاء الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رد فعل محمد صلاح بعد أزمته في المباراة الأخيرة

وكشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن صلاح أبدى غضبه بعد مشاركته لوقت قصير لا يتخطى 20 دقيقة في مباراة الريدز الماضية.

وأظهر صلاح غضبة من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث قام صلاح بحذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الخاص، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، بالإضافة إلى حذف كلمة لاعب من الحساب ذاته.

نجوم دعموا صلاح في أزمته الأخيرة

وتلقى النجم المصري العديد من رسائل الدعم، بقعد الأزمة الأخيرة له في ليفربول، حيث حرص زميله بالمنتخب محمد هاني، على نشر صورة له عبر "إنستجرام"، وكتب عليها: "أسطورة".

ومن جانبه أظهر إيكتيكي زميل صلاح في ليفربول، دعمه الكبير للنجم المصري أيضًا، حيث أعلن في تصريحات صحفية، أن صلاح بالنسبة له، هو اللاعب الأفضل في تاريخ "البريميرليج".

وحرص أحمد نبيل مانجا لاعب الأهلي السابق، على دعم محمد صلاح، حيث قام بنشر صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "أسطورة ليفربول الأول، لا عزاء للهجاص الخاين، اللي لولا انت الموسم اللي فات كان زمانه مركز سادس أو سابع".

ولم تتوقف رسائل الدعم من اللاعبين فقط، بل حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم نجمه الأول، حيث نشر صورة صلاح وكتب "أسطورة"، مع وضع رمز تعبيري تاج، في إشارة إلى لقبه بالملك.

