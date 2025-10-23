مباريات الأمس
"بقولك سيلفي يا عم".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع عربي في ألمانيا

كتب : هند عواد

03:06 م 23/10/2025
التقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بمشجع عربي، في مدينة فرانكفورت الألمانية، أمس الأربعاء، وجمعهما موقف طريف.

وفاز ليفربول على آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب "كومرتسبانك أرينا" بمدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وظهر في مقطع فيديو، مشجع عربي يقول لصلاح: "والله جاي من بريمن (مدينة ألمانية)"، ليرد الأخير مازحا: "بقولك سيلفي يا عم، لف علشان نأخذها".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع

