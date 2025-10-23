"بقولك سيلفي يا عم".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع عربي في ألمانيا

التقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بمشجع عربي، في مدينة فرانكفورت الألمانية، أمس الأربعاء، وجمعهما موقف طريف.

مقطع جميل جدا للأسطورة محمد صلاح مع مشجع عربي في مدينة فرانكفورت آمس:



🗣️ المشجع: "والله جاي من بريمن"



🗣️ الأسطورة محمد صلاح: "بقولك سيلفي يا عم، لف عشان ناخدها"😂❤️ pic.twitter.com/rhnq78Y02T — عالم صلاح (@SalahWorld11) October 23, 2025

وفاز ليفربول على آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب "كومرتسبانك أرينا" بمدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وظهر في مقطع فيديو، مشجع عربي يقول لصلاح: "والله جاي من بريمن (مدينة ألمانية)"، ليرد الأخير مازحا: "بقولك سيلفي يا عم، لف علشان نأخذها".