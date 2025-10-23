طرد اثنين من زملائه.. لاعب يعتدي على حكم ويفقده أسنانه

شهدت مباراة بين سان لورينزو وسنترال مولينو، في نهائي دوري الرديف في مالدونادو في أوروجواي، حادثة مروعة، باعتداء لاعب على حكم اللقاء، ليفقده أسنانه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم لاعب سان لورينزو، الحكم الحكم أليكسيس فيريرا بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اثنين من زملائه في نهاية المباراة.

وأدت الضربة إلى سقوط فيريرا متعثرا إلى الخلف بينما تدفق الدم من أنفه وفمه، وأكد لاحقًا أنه فقد اثنين من أسنانه ويعاني من نزيف حاد في الأنف يتطلب عناية طبية عاجلة.

وقال الحكم بعد الاعتداء عليه يوم الثلاثاء الماضي: "لقد فقدت أسناني، ونزفت كثيرًا، وشعرت بالدوار، لقد كان الأمر مكثفًا للغاية، ولكن لحسن الحظ ساعدني زملائي الحكام واللاعبون المنافسون على الفور."

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيريرا شكر رابطة الحكام المحليين ورؤساء الأندية لدعمهم.

وظهر اللاعب الذي ارتكب الواقعة أمام مكتب المدعي العام في مالدونادو، وزعم محاميه أن سبب هذا الانفجار هو التنافس طويل الأمد بين الرجلين.

وقال المحامي إن موكله "نادم على أفعاله، واعتذر للحكم شخصيا، وكان على استعداد للمساهمة في نفقاته الطبية".

