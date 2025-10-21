"عطل في الطائرة".. إلغاء المؤتمر الصحفي لليفربول قبل مواجهة فرانكفورت

أعلن نادي ليفربول إلغاء مؤتمره الصحفي الخاص بمباراة آينتراخت فرانكفورت الذي يقام في الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان ليفربول الرسمي: "تم إلغاء مؤتمرنا الصحفي قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت، بسبب تأخر رحلة الفريق إلى فرانكفورت بسبب عطل فني في الطائرة، لن نتمكن من عقد المؤتمر الصحفي".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأربعاء، على ستاد كومرتسبانك.

وكان خسر الريدز أمام نظيره جالاتا سراي بهدف دون رد في المباراة الماضية التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر.

Our pre-match press conference for the clash with Eintracht Frankfurt has been cancelled. A delay in the squad's scheduled flight out to Frankfurt, due to technical issues with the aircraft, means the briefing will now not be able to take place. — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2025

