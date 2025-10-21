مباريات الأمس
"عطل في الطائرة".. إلغاء المؤتمر الصحفي لليفربول قبل مواجهة فرانكفورت

كتب : محمد القرش

09:27 م 21/10/2025

ليفربول (2)

أعلن نادي ليفربول إلغاء مؤتمره الصحفي الخاص بمباراة آينتراخت فرانكفورت الذي يقام في الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان ليفربول الرسمي: "تم إلغاء مؤتمرنا الصحفي قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت، بسبب تأخر رحلة الفريق إلى فرانكفورت بسبب عطل فني في الطائرة، لن نتمكن من عقد المؤتمر الصحفي".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأربعاء، على ستاد كومرتسبانك.

وكان خسر الريدز أمام نظيره جالاتا سراي بهدف دون رد في المباراة الماضية التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

