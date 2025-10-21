مباريات الأمس
"لاعبون كنا نشاهدهم في التلفاز".. مؤمن سليمان يعلق على خسارة الشرطة برباعية أمام اتحاد جدة

كتب : مصطفى الجريتلي

02:40 م 21/10/2025
أبدى مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي فخره بلاعبيه رغم الخسارة برباعية مقابل هدف على نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أُقيمت مساء يوم أمس الإثنين:"واجهنا لاعبين كنا نشاهدهم في التلفاز فقط لاعبين سبق ولعبوا مع ريال مدريد وليفربول وميزانية فريقينا تساوي ربع ميزانية لاعب واحد بفريق الاتحاد".

وأشار المدرب المصري إلى أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا ولعبوا بدون خوف وحاولوا التسجيل ولم يعتمدوا على الدفاع.

وأتم سليمان تصريحاته بقوله:"هناك فرق بالتأكيد بين لاعب يساوي 100 مليون وآخر بـ100 ألف".

الشرطة والاتحاد دوري أبطال آسيا للنخبة الشرطة العراقي مؤمن سليمان تصريحات مؤمن سليمان

