الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

هدف ملغى يثير الجدل في مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي (فيديو)

كتب : مصراوي

10:43 م 20/10/2025
    خلال مباراة الاتحاد والشرطة (1)
    خلال مباراة الاتحاد والشرطة (4)
    خلال مباراة الاتحاد والشرطة (3)
    خلال مباراة الاتحاد والشرطة (5)

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح فريق الشرطة، ما أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الحكم بعد أن رأى أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل، بينما ظهرت الكرة برئية العين في الشاشات أنها عبرت خط المرمى كاملا، ما أشعل الجدل حول صحة القرار التحكيمي.

الاتحاد السعودي الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي

