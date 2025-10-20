هدف ملغى يثير الجدل في مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي (فيديو)

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح فريق الشرطة، ما أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الحكم بعد أن رأى أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل، بينما ظهرت الكرة برئية العين في الشاشات أنها عبرت خط المرمى كاملا، ما أشعل الجدل حول صحة القرار التحكيمي.