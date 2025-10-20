نجح منتخب المغرب للشباب في تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب و الأرجنتين

منتخب المغرب للشباب توّج بكأس العالم بالفوز على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على أراضي تشيلي، التي استضافت البطولة العالمية.

مشوار المغرب في كأس العالم للشباب

وقدم منتخب المغرب للشباب مسيرة مميزة في البطولة، حيث خاض سبع مباريات، فاز في ست منها، بينما تلقى خسارة واحدة كانت في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك.

وقد سلطت الأضواء خلال البطولة على عدد من نجوم منتخب المغرب للشباب بفضل أدائهم القوي وروحهم القتالية التي أسهمت في تحقيق أول لقب عالمي لمنتخب عربي في هذه الفئة العمرية، وفيما يلي أبرز لاعبي المغرب المتوجين باللقب وأنديتهم الحالية:

ياسر الزبيري: مهاجم منتخب المغرب للشباب، يلعب في نادي فاميلاكاو البرتغالي (الدوري الممتاز).

عثمان ماما: جناح أيمن، يلعب في واتفورد الإنجليزي (الدرجة الثانية).

جسيم ياسين: جناح أيمن، يلعب في نادي دونكيرك الفرنسي (الدرجة الثانية).

محمد حموني: جناح أيسر، يلعب في نادي جيرونا للشباب (الدرجة الرابعة).

سعد الحداد: لاعب وسط، ينشط في نادي فينيزيا الإيطالي (الدرجة الثانية).

أنس تاجورت: لاعب وسط، يلعب في نادي أندرلخت البلجيكي (الدوري الممتاز).

علي معمر: ظهير أيمن، يلعب في نادي أندرلخت البلجيكي (الدوري الممتاز).

محمد زين الدين: ظهير أيسر، يلعب في نادي الجيش الملكي (الدوري المغربي الممتاز).

طه المجني: قلب دفاع، يلعب في نادي اتحاد تواركة (الدوري المغربي الممتاز).

إسماعيل بختي: قلب دفاع، يلعب في نادي عاصفة غراتم (الدوري النمساوي - الدرجة الثانية).

إسماعيل باوف: قلب دفاع، يلعب في نادي كامبور ليوواردن الهولندي (الدرجة الثانية).

إبراهيم جوميس: حارس مرمى، يلعب في نادي مارسيليا الفرنسي لفئة الشباب.

