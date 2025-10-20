توج منتخب المغرب تحت 20 عاما، بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية.

وحقق منتخب المغرب للشباب، فوزا هاما على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين، ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يحصد لقب البطولة.

وأعاد المنتخب المغربي كأس العالم للشباب للقارة السمراء، بعد غياب 16 عاما منذ تتويج المنتخب الغاني باللقب في عام 2009.

وكان منتخب غانا، توج بلقب البطولة في عام 2009، بعد الفوز على منتخب البرازيل، في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في البطولة التي استضافتها مصر آنذاك.

والجدير بالذكر، أن نهائي كأس العالم للشباب، تحت 20 عاما، الذي جمع بين الأرجنتين والمغرب اليوم، شهد حضور عدد من أبرز الرياضيين في العالم، على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وحضر أيضًا الثنائي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالإضافة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

