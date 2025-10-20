فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفرت تلك المواجهة التاريخية عن 6 أرقام قياسية، ما بين رقم تاريخي للمدرب روبن أموريم، وخسارة الريدز الرابعة على التوالي بجميع المسابقات. (وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات).

6 أرقام قياسية من مباراة ليفربول واليونايتد

1. سدد كودي جاكبو في القائم ثلاث مرات لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم، ليصبح اللاعب الثاني الذي يسدد في العارضة أكثر من غيره في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2023/24، بعد داروين نونيز مع ليفربول ضد تشيلسي في يناير 2024.

2. ارتطمت الكرة في إطار المرمى 3 مرات في الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، حيث شهدت ثلاث مباريات فقط في التاريخ (منذ موسم 2003-2004) ارتطامًا أكثر في الدقائق الأولى:

4 - فولهام ضد ليفربول - أبريل 2009

4 - ليفربول ضد تشيلسي - مايو 2012

4 - فولهام ضد مانشستر يونايتد - فبراير 2013.

3. هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تسجيل هدف خلال الدقيقتين الأوليين من مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بعد هدف نيكي بات للشياطين الحمر في أولد ترافورد في أكتوبر 1995.

4. خسر ليفربول أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة منذ نوفمبر 2014 تحت قيادة بريندان رودجرز.

5. روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، هو ثالث مدرب فقط يفوز في أول مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام حامل اللقب، بعد مانويل بيليجريني وأنطونيو كونتي.

6. بفضل تمريرته الحاسمة لهدف الفوز ضد ليفربول، رفع برونو فرنانديز رصيده إلى 52 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح خامس أكثر من قدم تمريرات حاسمة في تاريخ النادي خلف رايان جيجز (162)، وواين روني (93)، وديفيد بيكهام (80)، وبول سكولز (55).