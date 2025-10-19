حبس واحتراف أوروبي ومناصب رياضية.. أين يتواجد الساعدي القذافي حاليا؟

قبل أكثر من 14 عاما من الآن، بدأت احتجاجات ومظاهرات قوية في ليبيا ضد النظام الحاكم في ذلك الوقت بقيادة معمر القذافي.

وبعد أكثر من 14 عاما، بدأ يشغل أذهان الكثير من سكان الوطن العربي، سؤال حول عائلة القذافي، أين هم الآن؟، وبشكل خاص بدأ السؤال عن الساعدي القذافي نجل معمر القذافي ولاعب كرة القدم السابق.

ومع تزايد التساؤلات من جانب الكثير من المواطنين والمسؤولين، عن الموقف الحالي للساعدي القذافي، فنجد أنه بالرغم من الحياة المليئة بالترف، التي عاشها الساعدي خلال حكم والده لليبيا إلا أن مع سقوط النظام بدأ كل شيء يتغير.

أبرز المعلومات عن الساعدي القذافي

ولد الساعدي القذافي في طرابلس، في 28 مايو عام 1973 وهو الابن الثالث للرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

ومع امتلاك والده وأشقائه زمام الأمور السياسية في البلاد بشكل كبير، خلال هذه الفترة، إلا أن الساعدي كان ميوله وحبه لكرة القدم هو الذي يحركه بشكل كبير، وهو ما جعله يسعى لممارسة هذه اللعبة بشكل احترافي.

ووسط العائلة السياسية التي ولد بها الساعدي، أظهر عشقا كبيرًا لكرة القدم، حيث بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة فريق أهلي طرابلس الليبي وكان يشارك القذافي في مركز رأس الحربة.

ولم يكتف الساعدي بالمشاركة في الدوري الليبي فقط، بل خاض رحلة احتراف في العديد من الأندية الإيطالية، حيث لعب في صفوف "بيروجيا، أودينيزي وسامبدوريا"، خلال الفترة من 2003 حتى 2007، طبقا لما تم ذكره في موقع "إرم نيوز".

ورحلة القذافي لم تقف عند الأندية فقط، إلا أنه ظهر رفقة المنتخب الليبي، في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

وأشار الموقع ذاته، أن بعد رحلة في الملاعب، لم يبتعد الساعدي عن كرة القدم، إلا أنه تولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بالإضافة إلى رئاسة فريق أهلي طرابلس الليبي أيضًا.

أين يتواجد الساعدي القذافي حاليا؟

وكان الساعدي هرب خارج ليبيا بعد الانتفاضة الليبية في عام 2011، متجها إلى النيجر، لكن تم تسليمه بعد ذلك للسلطات الليبية في مارس من عام 2014، تم حبسه لفترة طويلة في السجون الليبية.

وفي عام 2021، تم الإفراج عن الساعدي القذافي بعد تبرئته من تهمة القتل العمد، لكنه اتخذ قرارًا بالعيش خارج ليبيا، حيث توجه للعيش في تركيا منذ عام 2021. بناءً على ما ذكر في صحيفة "الشرق الأوسط السعودية".

