المغرب ضد الأرجنتين.. موعد مباراة نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

كتب : محمد القرش

09:56 م 19/10/2025

احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرن

ساعات تفصلنا عن انطلاق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي تقام بين منتخب المغرب ونظيره الأرجنتيني.

ووصل المنتخب المغربي للمباراة النهائي، بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفضل الفوز على إسبانيا والبرازيل والخسارة من المكسيك، قبل الفوز على كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية.

كما تصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على إيطاليا وأستراليا وكوبا، قبل تخطى نيجيريا والمكسيك وكولومبيا والوصول للنهائي.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر، على ملعب تشيلي الوطني.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب

- bein sports

- قناة الرياضية المغربية

- منصة +FIFA: البث الرسمي المباشر للفيفا

- شبكة FOX Sports الأميركية.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين نهائئ كأس العالم للشباب كأس العالم تحت 20 عاما كأس العالم للشباب المغرب ضد الأرجنتين منتخب المغرب للشباب

