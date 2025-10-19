مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

كتب : مصراوي

09:03 م 19/10/2025
كتب - محمد عبد السلام

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا مهما على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

وبهذه الخسارة احتل ليفربول المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 19 نقطة

2- مانشستر سيتي - 16 نقطة

3- ليفربول - 15 نقطة

4- بورنموث - 15 نقطة

5- تشيلسي - 14 نقطة

6- توتنهام - 14 نقطة

7- سندرلاند - 14 نقطة

8- كريستال بالاس - 13 نقطة

9- مانشستر يونايتد - 13 نقطة

10- برايتون - 12 نقطة

11- أستون فيلا - 12 نقاط

12- إيفرتون - 11 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد - 9 نقاط

14- فولهام - 8 نقاط

15- ليدز يونايتد - 8 نقاط

16- برينتفورد - 7 نقاط

17- بيرنلي - 7 نقاط

18- نوتنجهام فورست - 5 نقاط

19- وست هام - 4 نقاط

20- ولفرهامبتون - نقطتين

