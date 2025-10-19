مباريات الأمس
تدخل قوي على محمد صلاح في مباراة ليفربول واليونايتد (فيديو)

كتب : محمد القرش

08:07 م 19/10/2025
شهدت الدقيقة 57 من زمن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي تقام الآن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تدخل قوي ضد محمد صلاح.

وتسلم صلاح الكرة من أمام منطقة الجزاء لليفربول، قبل أن يراوغ البرازيلي كاسيميرو الذي حاول قطع الكرة لكن تدخله على المصري جاء قويا، مما أسفر عن بطاقة صفراء.

وكان تقدم مانشستر يونايتد على ليفربول بهدف سجله بران مبيومو في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، تلقى الريدز 3 خسارات متتالية أمام كريستال بالاس وجالاتا سراي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

