مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قصاصات زينة و25 ميدالية.. كيف احتفل بيراميدز بحصد كأس السوبر الأفريقي؟

كتب : محمد القرش

10:51 م 18/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بيراميدز يفوز بكأس السوبر الأفريقي(2)
  • عرض 17 صورة
    بيراميدز يفوز بكأس السوبر الأفريقي(1)
  • عرض 17 صورة
    بيراميدز يفوز بكأس السوبر الأفريقي(3)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (6)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (5)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (2)
  • عرض 17 صورة
    احتفالات بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي (2)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأأفريقي (2)
  • عرض 17 صورة
    حكام مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025
  • عرض 17 صورة
    احتفالات بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي (3)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (4)
  • عرض 17 صورة
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (1)
  • عرض 17 صورة
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (2)
  • عرض 17 صورة
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (3)
  • عرض 17 صورة
    فريق نهضة بركان يتسلم الميدليات الفضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل نادي بيراميدز بالفوز بكأس السوبر الأفريقي 2025 للمرة الاولى في التاريخ، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ملعب 30 يونيو، فريق بيراميدز محتفلا بكأس السوبر بقيادة القائد على جبر، وسط قصاصات الزينة التي تم إطلاقها في الهواء على هامش الاحتفالات.

وجاء ذلك بعد تسلم فريق بيراميدز 18 ميدالية ذهبية للاعبين بجانب 7 ميداليات ذهبية للمسؤولين، بينما تسلم فريق نهضة بركان الوصيف نفس عدد الميداليات لكنها مصنوعة من الفضة بدلا من الذهب.

وشارك بيراميدز في المباراة النهائية للسوبر الأفريقي، عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا 2024/25 على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ودخل النادي المصري قائمة الفائزين بكأس السوبر عبر التاريخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية؟

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز احتفالات بيراميدز السوبر الأفريقي نتيجه مباراه بيراميدز ماتش بيراميدز مباراه بيراميدز اليوم كاس السوبر الافريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة