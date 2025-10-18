"ملوك أفريقيا".. تعليق قوي من مدرب بيراميدز بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

احتفل نادي بيراميدز بالفوز بكأس السوبر الأفريقي 2025 للمرة الاولى في التاريخ، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ملعب 30 يونيو، فريق بيراميدز محتفلا بكأس السوبر بقيادة القائد على جبر، وسط قصاصات الزينة التي تم إطلاقها في الهواء على هامش الاحتفالات.

وجاء ذلك بعد تسلم فريق بيراميدز 18 ميدالية ذهبية للاعبين بجانب 7 ميداليات ذهبية للمسؤولين، بينما تسلم فريق نهضة بركان الوصيف نفس عدد الميداليات لكنها مصنوعة من الفضة بدلا من الذهب.

وشارك بيراميدز في المباراة النهائية للسوبر الأفريقي، عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا 2024/25 على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ودخل النادي المصري قائمة الفائزين بكأس السوبر عبر التاريخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

