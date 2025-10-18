بعد فوز بيراميدز.. قائمة الفائزين بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ
كتب : محمد القرش
حصد نادي بيراميدز بطولة كأس السوبر الأفريقي 2025 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الانتصار على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد سجله هداف الفريق فيستون ماييلي.
وانضم بيراميدز لقائمة الأندية الحاصلة على لقب السوبر الأفريقي عبر التاريخ، بعد أن حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
ودائما ما تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية (نهضة بركان) وبطل دوري أبطال أفريقيا (بيراميدز).
قائمة الفائزين بكأس السوبر الأفريقي
أفريكا سبورتس (كوت ديفوار) - 1993
الزمالك (مصر) - 1994
الترجي الرياضي (تونس) - 1995
أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - 1996
الزمالك (مصر) - 1997
النجم الساحلي (تونس) - 1998
أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - 1999
الرجاء (المغرب) - 2000
هارتس أوف أوك (غانا) - 2001
الأهلي (مصر) - 2002
الزمالك (مصر) - 2003
إنييمبا (نيجيريا) - 2004
إنييمبا (نيجيريا) - 2005
الأهلي (مصر) - 2006
الأهلي (مصر) - 2007
النجم الساحلي التونسي (تونس) - 2008
الأهلي (مصر) - 2009
مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2010
مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2011
المغرب الفاسي (المغرب) - 2012
الأهلي (مصر) - 2013
الأهلي (مصر) - 2014
وفاق سطيف (الجزائر) - 2015
مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2016
ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - 2017
الوداد (المغرب) - 2018
الرجاء (المغرب) - 2019
الزمالك (مصر) - 2020
الأهلي (مصر) - 2021
نهضة بركان (المغرب) - 2022
اتحاد العاصمة (الجزائر) - 2023
الزمالك (مصر) - 2024
بيراميدز (مصر) - 2025