بعد فوز بيراميدز.. قائمة الفائزين بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ

"ملوك أفريقيا".. تعليق قوي من مدرب بيراميدز بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

"بعد سداسية الذهاب".. موعد مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها بكأس الكونفدرالية

النصر يفوز على الفتح في الدوري السعودي

حصد نادي بيراميدز بطولة كأس السوبر الأفريقي 2025 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الانتصار على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد سجله هداف الفريق فيستون ماييلي.

وانضم بيراميدز لقائمة الأندية الحاصلة على لقب السوبر الأفريقي عبر التاريخ، بعد أن حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ودائما ما تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية (نهضة بركان) وبطل دوري أبطال أفريقيا (بيراميدز).

قائمة الفائزين بكأس السوبر الأفريقي

أفريكا سبورتس (كوت ديفوار) - 1993

الزمالك (مصر) - 1994

الترجي الرياضي (تونس) - 1995

أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - 1996

الزمالك (مصر) - 1997

النجم الساحلي (تونس) - 1998

أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - 1999

الرجاء (المغرب) - 2000

هارتس أوف أوك (غانا) - 2001

الأهلي (مصر) - 2002

الزمالك (مصر) - 2003

إنييمبا (نيجيريا) - 2004

إنييمبا (نيجيريا) - 2005

الأهلي (مصر) - 2006

الأهلي (مصر) - 2007

النجم الساحلي التونسي (تونس) - 2008

الأهلي (مصر) - 2009

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2010

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2011

المغرب الفاسي (المغرب) - 2012

الأهلي (مصر) - 2013

الأهلي (مصر) - 2014

وفاق سطيف (الجزائر) - 2015

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - 2016

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - 2017

الوداد (المغرب) - 2018

الرجاء (المغرب) - 2019

الزمالك (مصر) - 2020

الأهلي (مصر) - 2021

نهضة بركان (المغرب) - 2022

اتحاد العاصمة (الجزائر) - 2023

الزمالك (مصر) - 2024

بيراميدز (مصر) - 2025