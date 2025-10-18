أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

أعرب ياس ثورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره مع الفريق، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب إيجل نوار البوروندي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، ونجحنا في الوصول إلى المرمى وخلق عدد من الفرص، لكني لست راضيًا تمامًا عن أداء الفريق في الشوط الثاني، بعدما منحنا المنافس فرصة للتقدم ومحاولة تهديد مرمانا".

وأضاف: "كرة القدم الحديثة لا تعرف معنى المباراة السهلة، وقد تحدثت عن ذلك بالأمس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأكدت أننا سنخوض مواجهة قوية أمام فريق منظم يمتلك دوافع كبيرة".

وأوضح:"مباراة اليوم تُعد الشوط الأول من المواجهة، وأن الفريق أمامه شوط ثانٍ في القاهرة سيعمل خلاله مع الجهاز المعاون واللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات".

واختتم: "كل الشكر لدولة بوروندي وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، مؤكدًا سعادته بالأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الذي أضفى طابعًا مميزًا على المباراة، مشيرًا إلى أن هذه البداية تمثل دافعًا قويًّا لمواصلة العمل وتحقيق أهدافنا في البطولة.