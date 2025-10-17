مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

0 1
22:00

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

"قبل مباراة إيجل نوار".. تاريخ مواجهات الأهلي وأندية بوروندي

كتب - يوسف محمد:

10:03 م 17/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (10) (1)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (9) (1)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي في بوروندي (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال الأهلي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، في أولى مباريات المارد الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويستضيف إيجل نوار البورندي، النادي الأهلي غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البوروندي غدا السبت، هى المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي وأندية بوروندي، حيث سبق وتواجها معا في مباراتين من قبل.

وواجها الأهلي فريق فيتالو البوروندي في مباراتين بدور ال 16 عام 2000، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي مباراة العودة أمام فيتالو، تلقى المارد الأحمر الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لكنه ضمن الصعود إلى دور ربع النهائي بالبطولة بمجموع المباراتين.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي غدا السبت، ستكون الأولى التي يديرها ياس توروب، منذ تعيينه مديرا فنيا للمارد الأحمر.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وإيجل نوار تاريخ مواجهات الأهلي وأندية بوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)