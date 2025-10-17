"قبل مباراة إيجل نوار".. تاريخ مواجهات الأهلي وأندية بوروندي

"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات مان يونايتد قبل مباراة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، في أولى مباريات المارد الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويستضيف إيجل نوار البورندي، النادي الأهلي غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البوروندي غدا السبت، هى المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي وأندية بوروندي، حيث سبق وتواجها معا في مباراتين من قبل.

وواجها الأهلي فريق فيتالو البوروندي في مباراتين بدور ال 16 عام 2000، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي مباراة العودة أمام فيتالو، تلقى المارد الأحمر الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لكنه ضمن الصعود إلى دور ربع النهائي بالبطولة بمجموع المباراتين.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي غدا السبت، ستكون الأولى التي يديرها ياس توروب، منذ تعيينه مديرا فنيا للمارد الأحمر.

