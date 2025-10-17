الأهلي بالقميص الأحمر في مباراة إيجل نوار البوروندي بدوري الأبطال

اقترب من كأس العالم.. ما هو المنتخب صاحب المرتبة 210 عالميا؟

عقد اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المارد الأحمر ضد إيجل نوار، عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود، بالإضافة إلى الجورب الأحمر خلال مباراة الغد.

وفي المقابل يرتدي محمد الشناوي حارس الأهلي طاقم من اللون السماوي الكامل، على أن يرتدي فريق إيجل نوار طاقم من اللون الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه طاقم أصفر مطعم بالأخضر.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويحل المارد الأحمر ضيفا على فريق إيجل نوار البوروندي غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي غدا السبت، هى الأولى للدنماركي ياس توروب، على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر منذ تعيينه مديرا فنيا للفريق.

والجدير بالذكر أن بعثة النادي الأهلي، كانت قد وصلت إلى بوروندي أمس الخميس، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

