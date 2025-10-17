مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 2
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

كتب : هند عواد

04:56 م 17/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    الزمالك ضد غزل المحلة
  • عرض 5 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 5 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق ضد ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المغربي سمير قزاز مباراة الزمالك وديكيداها، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو، فيما يوجد مصطفى كشاف كحكم رابع.

ويراقب مباراة الزمالك وديكيداها، الليبي جمال سالم إمبايا، فيما يراقب الجابوني جيروم إيفونج نزولو، الحكام.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيدياها الصومالي، في السادسة مساء يوم الجمعة 24 أكتوبر، على ستاد السلام.

اقرأ أيضًا:

الإسماعيلي يستعد لفتح حساب لسداد غرامات النادي وفك القيد

"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وديكيداها طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)