طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق ضد ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المغربي سمير قزاز مباراة الزمالك وديكيداها، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو، فيما يوجد مصطفى كشاف كحكم رابع.

ويراقب مباراة الزمالك وديكيداها، الليبي جمال سالم إمبايا، فيما يراقب الجابوني جيروم إيفونج نزولو، الحكام.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيدياها الصومالي، في السادسة مساء يوم الجمعة 24 أكتوبر، على ستاد السلام.

