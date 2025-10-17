مباريات الأمس
أمطار غزيرة وأصوات رعد.. كواليس المران الأول للأهلي في بوروندي

كتب : محمد القرش

10:36 ص 17/10/2025
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في بوروندي، استعدادا لمواجهة إيجل نوار يوم السبت المقبل ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد بوجامبورا الدولي والذي تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي.

وشهد المران هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادًا للمباراة.

يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى بوروندي عصر أمس الخميس على متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

وحضرت السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي وبرفقتها طاقم السفارة، وسمير عدلي المدير الإداري، لاستقبال بعثة الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، أسفل سلم الطائرة فور وصولها إلى مطار بوجامبورا الدولي.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بوروندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مران الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد أيجل نوار أخبار الأهلي الأهلي اليوم

