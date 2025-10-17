تقارير تكشف موقف جواو فيلكس من المشاركة في تدريبات النصر السعودي

يستعد الفريق الأول لبيراميدز لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي غدا السبت 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلاقي فريق بيراميدز غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر الأفريقي غدا السبت، أمام فريق نهضة بركان المغربي، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وكان فريق بيراميدز، تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع المباراتين.

وتعد مباراة الغد السبت، هي المباراة الثانية التي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان، حيث لم يتواجه الفريقان معا، سوى في مرة واحدة من قبل.

وكان فريق بيراميدز تلقى الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2020، بنتيجة هدف دون مقابل.

