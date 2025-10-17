مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

"قبل مباراة السوبر".. تاريخ مواجهات بيراميدز ونهضة بركان المغربي

كتب - يوسف محمد:

01:13 ص 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    قميص بيراميدز الجديد (1)
  • عرض 7 صورة
    مهند لاشين من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 7 صورة
    محمد الشيبي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 7 صورة
    محمد رضا بوبو من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 7 صورة
    إيفرتون من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 7 صورة
    فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لبيراميدز لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي غدا السبت 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلاقي فريق بيراميدز غدا السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر الأفريقي غدا السبت، أمام فريق نهضة بركان المغربي، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وكان فريق بيراميدز، تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع المباراتين.

وتعد مباراة الغد السبت، هي المباراة الثانية التي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان، حيث لم يتواجه الفريقان معا، سوى في مرة واحدة من قبل.

وكان فريق بيراميدز تلقى الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2020، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق بيراميدز نادي بيراميدز موعد مبرااة بيراميدز ونهضة بركان السوبر الأفريقي مباراة بيراميدز ونهضة بركان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)