بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، خوض مباراة دولية ودية ضد منتخب البرازيل.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن، رفض خوض مباراة ودية ضد البرازيل، في نوفمبر الماضي، بسبب رغبة حسام حسن في خوض وديات ضد منتخبات أفريقية، وفقا لما كشفه مصدر لمصراوي في وقت سابق.

وذكر الاتحاد التونسي، أن المباراة ستقام في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل، على ملعب بيار موروا، بمدينة ليل الفرنسية.

