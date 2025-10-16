مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

كتب : هند عواد

04:06 م 16/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب البرازيل (3)
  • عرض 7 صورة
    منتخب البرازيل (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (4)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، خوض مباراة دولية ودية ضد منتخب البرازيل.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن، رفض خوض مباراة ودية ضد البرازيل، في نوفمبر الماضي، بسبب رغبة حسام حسن في خوض وديات ضد منتخبات أفريقية، وفقا لما كشفه مصدر لمصراوي في وقت سابق.

وذكر الاتحاد التونسي، أن المباراة ستقام في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل، على ملعب بيار موروا، بمدينة ليل الفرنسية.

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرازيل البرازيل وتونس منتخب مصر رفض مصر مواجهة البرازيل ودية بين البرازيل وتونس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025