كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

سيصنع تاريخ.. رسالة من إيجل نوار لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

كتب : هند عواد

11:42 ص 16/10/2025
دعا نادي إيجل نوار البوروندي جماهيره، لحضور مباراة الأهلي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيجل نوار البوروندي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بطاقة المباراة، وكتب: "تعالوا وشاركوا في الحدث الذي سيصنع تاريخ كرة القدم في بوروندي يوم 18-10-2025، يوم لن يتكرر في حياتك، فلا تفوته، نحن النسور، نحن المقاتلون".

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار البوروندي، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب جور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

