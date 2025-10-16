سيصنع تاريخ.. رسالة من إيجل نوار لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

موقف لاعبي الزمالك المصابين من المشاركة في مباراة ديكيداها المقبلة بالكونفدرالية

دعا نادي إيجل نوار البوروندي جماهيره، لحضور مباراة الأهلي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيجل نوار البوروندي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بطاقة المباراة، وكتب: "تعالوا وشاركوا في الحدث الذي سيصنع تاريخ كرة القدم في بوروندي يوم 18-10-2025، يوم لن يتكرر في حياتك، فلا تفوته، نحن النسور، نحن المقاتلون".

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار البوروندي، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب جور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

