مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

جميع المباريات

إعلان

هنا جودة تدخل التاريخ وتتوج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

كتب : محمد عبد الهادي

10:45 م 15/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تنس طاولة - هنا جودة
  • عرض 6 صورة
    هنا جودة
  • عرض 6 صورة
    هنا جودة
  • عرض 6 صورة
    هنا جودة تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة إفضل ناشئ عربي
  • عرض 6 صورة
    هنا جودة لاعب تنس الطاولة بالأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجت اللاعبة هنا جودة، نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، بلقب بطولة إفريقيا لفردي السيدات بعد فوزها على مواطنتها دينا مشرف في المباراة النهائية، التي أقيمت ضمن منافسات البطولة المقامة في تونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ونجحت هنا جودة في حسم المواجهة بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط، جاءت تفاصيلها كالتالي: (11-8، 11-5، 11-8، 11-5).

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي لهنا جودة في منافسات بطولة إفريقيا لفردي السيدات، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز.

وتشهد البطولة مشاركة 19 دولة إفريقية إلى جانب الدولة المستضيفة تونس، بينما تضم قائمة المنتخب المصري كلًا من:

بدر مصطفى، محمد البليلي، عمر عصر، محمود حلمي، يوسف عبدالعزيز، هنا جودة، فريدة بدوي، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هنا جودة بطولة تنس الطاولة دينا مشرف بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان