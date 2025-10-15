هنا جودة تدخل التاريخ وتتوج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

توجت اللاعبة هنا جودة، نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، بلقب بطولة إفريقيا لفردي السيدات بعد فوزها على مواطنتها دينا مشرف في المباراة النهائية، التي أقيمت ضمن منافسات البطولة المقامة في تونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ونجحت هنا جودة في حسم المواجهة بنتيجة 4-0 في عدد الأشواط، جاءت تفاصيلها كالتالي: (11-8، 11-5، 11-8، 11-5).

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي لهنا جودة في منافسات بطولة إفريقيا لفردي السيدات، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز.

وتشهد البطولة مشاركة 19 دولة إفريقية إلى جانب الدولة المستضيفة تونس، بينما تضم قائمة المنتخب المصري كلًا من:

بدر مصطفى، محمد البليلي، عمر عصر، محمود حلمي، يوسف عبدالعزيز، هنا جودة، فريدة بدوي، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي.