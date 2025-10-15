أول تعليق من لوكا زيدان بعد ظهوره مع منتخب الجزائر

أول من استخدم "البطاقة الخضراء" يدير لقاء المغرب وفرنسا... ما القصة؟

علق لوكا زيدان (فرنسي الجنسية جزائري الأصل) حارس مرمى منتخب الجزائر، على الظهور الأول له مع ثعالب الصحراء.

وظهر لوكا زيدان، نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، للمرة الأولى مع منتخب الجزائر، مساء أمس، في مباراة أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال لوكا زيدان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أشعر بفخر كبير لارتداء قميص منتخب الجزائر لأول مرة، أنهينا التوقف الدولي بعد تحقيق انتصارين وتأهلنا إلى كأس العالم".

وأضاف: "أجواء رائعة من البداية إلى النهاية، مشاعر لا توصف، شكرا جزيلا لكم جميعا على الدعم، الحمد لله.. تحيا الجزائر".

وفاز منتخب الجزائر على أوغندا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة العاشرة من التصفيات.

