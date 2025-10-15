أول من استخدم "البطاقة الخضراء" يدير لقاء المغرب وفرنسا... ما القصة؟

"دون فوز وهدف وحيد".. ماذا قدم منتخب قطر في مشاركته الأولى بكأس العالم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم مباراة نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بين المغرب وفرنسا.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في الحادية عشر مساء اليوم، على ملعب إلياس فيجيروا براندر، في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

ويدير مباراة المغرب وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم، جوستافو تيخيرا من أوروجواي، ويعاونه مواطناه كارلوس باريرو وأجوستين بيريسو، فيما سيكون الأرجنتيني دييجو هيريرا حكما رابعا.

ويمتلك جوستافو تيخيرا، واقعة مثيرة للجدل، إذ أنه أول من استخدم "البطاقة الخضراء" في كأس العالم للشباب النسخة الحالية، وبالتحديد في لقاء المغرب وإسبانيا بالجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتيح نظام "فيفا" لكأس العالم للشباب، استخدام "البطاقة الخضراء"، وذلك للمدربين الرئيسيين الذي يمكنهم الطعن في قرارات الحكام، ومن خلالها يطلبون استخدام تقنية الفيديو "فار"، مرتين كحد أقصى لكل فريق في المباراة.

وفي الدقيقة 78 من مباراة المغرب وإسبانيا، احتسب جوستافو تيخيرا، ركلة جزاء لإسبانيا، لكن محمد واهبي مدرب المغرب، استخدم الكارت الأخضر، وبعد مراجعة تقنية الفيدية، تراجع الحكم عن قراره.

