تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

5 ملايين ريال لكل لاعب بالمنتخب السعودي حال التأهل لكأس العالم 2026

كتب : مصراوي

05:23 م 14/10/2025

المنتخب السعودي

كشف تقرير عن مكافآة ضخمة خصصها الاتحاد السعودي لكرة القدم لكل لاعب بصفوف منتخب بلاده حال تأهله لكأس العالم 2026.

وذكر تقرير نشره موقع الشرق اليوم الثلاثاء أن حال تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 سيحصل كل لاعب على مبلغ 5 ملايين ريال (٦٣٬٥ مليون جنيه مصري).

المنتخب السعودي من المقرر أن يستضيف نظيره العراقي عند 09:45 مساء اليوم ضمن منافسات الملحق الآسيوي.

المنتخب السعودي كان قد فاز في الجولة الماضية على نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين فيما فاز المنتخب العراقي بهدف نظيف على نظيره الإندونيسي.

ويكفي المنتخب السعودي الفوز أو التعادل للتأهل إلى كأس العالم 2026 فيما يحتاج المنتخب العراقي للفوز لحصد بطاقة التأهل المباشرة.

السعودية ضد العراق منتخب السعودية منتخب العراق الملحق الآسيوي كأس العالم 2026

