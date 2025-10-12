من شقيقة بيكهام إلى ملكات الجمال.. جيرمين ديفو بين المجد والخيانة

كان جيرمين ديفو مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، على علاقة غرامية مع عارضات أزياء ونجمات تلفزيون ومغنيات بوب، بينما كان متورطًا في الخيانة خارج الملعب.

ويعد جيرمين ديفو عاشر أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل 305 أهداف سجلهم مع توتنهام ووست هام وبورنموث وسندرلاند.

وتعددت علاقات أسطورة الدوري الإنجليزي خارج الملعب، حيث واعد شقيقة ديفيد بيكهام، عارضة الأزياء دانييل لويد، بجانب عشيقة رايان جيجز.

شقيقة ديفيد بيكهام

كان ديفو على علاقة بشقيقة أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام، جوان، بين عامي 2001 و2003، قبل أن تكشف صحيفة "ميرور" الغطاء عن علاقتهما المتقطعة في عام 2016.

وبعد مرور سنوات قليلة على لقائهما الأول في إسيكس، قيل إن ديفو كان حريصًا على التركيز على حياته المهنية، قبل أن ينفصل عنها.

شارلوت ميرز

كانت علاقته العاطفية التالية مع عارضة الأزياء شارلوت ميرز عام 2006، حيث أنفق المهاجم ٦٣ ألف جنيه إسترليني على خاتم خطوبة، إلا أنه انفصل عنها في نوفمبر 2007.

ملكة جمال إنجلترا

ترك ديفو شارلوت عندما وجه انتباهه إلى صديقتها، عارضة الأزياء دانييل لويد.

وتعد دانييل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال بريطانيا العظمى السابقة، حيث انفصلت عن ديفو بسبب مزاعم بخيانته.

وفي حديثها لصحيفة "ديلي ستار" آنذاك، قالت دانييل: "نعم، هذا صحيح، أخبرت جيرمين أن علاقتنا انتهت، إذا كنت تريد معرفة السبب، فمن الأفضل أن تسأله".

عشيقة رايان جيجز

من يوليو إلى أكتوبر 2009، كانت ديفو على علاقة بنجمة التلفزيون ومجلة "ناتس" السابقة إيموجين توماس، وصرحت ملكة جمال ويلز السابقة لصحيفة "ديلي ستار" أنها أنهت علاقتها بشروطها الخاصة.

قالت إيموجين المشهورة بعلاقتها مع نجم مانشستر يونايتد، رايان جيجز: "لم يكن يخونني، كنا معًا كل يوم، لذا لا أفهم كيف كان يمكن أن يكون كذلك".

شانتيل هوتون

كان لديفو علاقة عاطفية استمرت أربعة أشهر مع الفائزة ببرنامج "الأخ الأكبر" وعارضة الملابس ومغنية برنامج "Soccer AM" السابقة شانتيل هوتون، ولكن تبين لاحقًا أنها لم تستطع إكمال العلاقة معه بسبب قلة الثقة.

وقبل أن ينفصل الثنائي، حاول ديفو توضيح الأمور قائلا: "أنا ببساطة لا أفهم ما أخطأت فيه، أنا شاب كاثوليكي صالح، أذهب إلى الكنيسة، لا أستحق هذا الوصم بالحب، كل هذا هراء وهو يُرهقني بشدة".

الزواج وكسر القلب

استقر ديفو أخيرًا في عام ٢٠٢١، خلال فترة وجوده شمال الحدود مع رينجرز، مع أخصائية التجميل الاسكتلندية دونا تيرني، حيث التقيا بعد أن أعجب ديفو بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقيا في فعالية خيرية.

ومن المقرر أن يعقد الثنائي قرانهما في حفل ضخم تبلغ تكلفته 200 ألف جنيه إسترليني في كليفدين هاوس في يونيو 2022، بحضور حوالي 250 ضيفًا، بما في ذلك مساعد مدرب الفريق الأول في توتنهام ليدلي كينج ولاعب وست هام السابق الذي تحول إلى محلل توك سبورت كارلتون كول.

لكن بعد ستة أشهرانفصلا، إذ ادعت دونا أنه خانها، بعد أن عثرت على رسالة غرامية أُرسلت إليه، لكن أنكر ديفو ارتكابه أي مخالفة.