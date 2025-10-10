سلسلة سقوط أمام أسود الأطلس.. 5 هزائم مصرية في عام واحد ضد المغرب

احتفل لاعبو إشبيلية بشفاء زوجة صديقهم، ماركاو، من السرطان، بعد رحلة كفاح مع المرض دامت عام.

وأعلن ماركاو شفاء زوجته بان تيكسيرا من مرض السرطان، ليتم دعوتها لتدريبات فريق إشبيلية في اليوم التالي، حيث وصف اللاعب البرازيلي تلك اللحظة بأنها "الأجمل في حياته".

وفور وصولها إلى أرض ملعب التدريبات الجماعية عانقها زوجها، وسط تصفيت حار من باقي أعضاء الفريق الأول لكرة القدم الإسباني، قبل أن يُهديها قميص يحمل اسمها.

وكتب ماركاو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "8 أكتوبر سيبقى دائما التاريخ الأفضل في حياتي".

وأضاف: "في عام 2025، سنحتفل بالجلسة الأخيرة من العلاج الكيميائي لشركتي في الحياة، كما ستبدأ بداية جديدة في حياتنا".

👏🏼🎁 A heart warming moment in training today as @teixeira_marcao presented his wife with a shirt after overcoming cancer 💪🏽 You’re an example to us all, Pan! ❤️ pic.twitter.com/Hv1UMKby2d — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 9, 2025

