كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

في لحظة مؤثرة.. لاعبو إشبيلية يحتفلون بشفاء زوجة ماركاو من السرطان (صور وفيديو)

كتب : محمد القرش

11:44 ص 10/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ماركاو يحتفل بشفاء زوجته من السرطان (5)
  • عرض 6 صورة
    ماركاو يحتفل بشفاء زوجته من السرطان (6)
  • عرض 6 صورة
    ماركاو يحتفل بشفاء زوجته من السرطان (1)
  • عرض 6 صورة
    ماركاو يحتفل بشفاء زوجته من السرطان (4)
  • عرض 6 صورة
    ماركاو يحتفل بشفاء زوجته من السرطان (2)

احتفل لاعبو إشبيلية بشفاء زوجة صديقهم، ماركاو، من السرطان، بعد رحلة كفاح مع المرض دامت عام.

وأعلن ماركاو شفاء زوجته بان تيكسيرا من مرض السرطان، ليتم دعوتها لتدريبات فريق إشبيلية في اليوم التالي، حيث وصف اللاعب البرازيلي تلك اللحظة بأنها "الأجمل في حياته".

وفور وصولها إلى أرض ملعب التدريبات الجماعية عانقها زوجها، وسط تصفيت حار من باقي أعضاء الفريق الأول لكرة القدم الإسباني، قبل أن يُهديها قميص يحمل اسمها.

وكتب ماركاو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "8 أكتوبر سيبقى دائما التاريخ الأفضل في حياتي".

وأضاف: "في عام 2025، سنحتفل بالجلسة الأخيرة من العلاج الكيميائي لشركتي في الحياة، كما ستبدأ بداية جديدة في حياتنا".

