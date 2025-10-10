مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

وفاة أسطورة نادي مانشستر يونايتد

كتب : محمد القرش

11:05 ص 10/10/2025

نادي مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد وفاة أسطورته، جيمي نيكلسون، عن عمر يناهز 82 عاما، حيث تقدم بالتعازي لعائلته وأصدقائه.

ولد نيكلسون في بلفاست، قبل أن يشارك في مباراته الأولى مع اليونايتد في موسم1960/1961، ضد إيفرتون خارج أرضه في المباراة الثانية من الموسم.

وشارك في 37 مباراة خلال ذلك الموسم لفريق مات باسبي، وسجل خمسة أهداف، حيث واصل النادي إعادة البناء في أعقاب كارثة ميونيخ الجوية في عام 1958.

وانتقل جيمي إلى هدرسفيلد تاون في موسم 1964/65 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 7500 جنيه إسترليني.

وقضى الأيرلندي 9 سنوات داخل أسوار نادي هدرسفيلد، قبل أن ينتقل إلى نادي بوري في ديسمبر 1973 وساعد فريق شيكرز في الصعود من القسم الرابع.

وفي المجمل، خاض 41 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، وسجل في آخر ظهور له مع منتخب بلاده، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد الاتحاد السوفييتي.

