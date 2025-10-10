وفاة أسطورة نادي مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد وفاة أسطورته، جيمي نيكلسون، عن عمر يناهز 82 عاما، حيث تقدم بالتعازي لعائلته وأصدقائه.

ولد نيكلسون في بلفاست، قبل أن يشارك في مباراته الأولى مع اليونايتد في موسم1960/1961، ضد إيفرتون خارج أرضه في المباراة الثانية من الموسم.

وشارك في 37 مباراة خلال ذلك الموسم لفريق مات باسبي، وسجل خمسة أهداف، حيث واصل النادي إعادة البناء في أعقاب كارثة ميونيخ الجوية في عام 1958.

وانتقل جيمي إلى هدرسفيلد تاون في موسم 1964/65 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 7500 جنيه إسترليني.

وقضى الأيرلندي 9 سنوات داخل أسوار نادي هدرسفيلد، قبل أن ينتقل إلى نادي بوري في ديسمبر 1973 وساعد فريق شيكرز في الصعود من القسم الرابع.

وفي المجمل، خاض 41 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، وسجل في آخر ظهور له مع منتخب بلاده، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد الاتحاد السوفييتي.