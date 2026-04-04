تابعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، التناول الإعلامي لما قدمه المنتخب الوطني في مباراتيه أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، والتي تمثل آخر مراحل الاستعداد للمونديال القادم قبل انتهاء المسابقات المحلية.

ورصدت اللجنة، وفق بيان اليوم، خلال الفترة الماضية ما تميزت به الرسالة الإعلامية التي قدمها المحللون والإعلاميون من موضوعية وتقدير لصورة وأداء نجوم المنتخب المصري وجهازه الفني في المباراتين الدوليتين، بروح عالية وندية أمام المنتخبين الكبيرين السعودي والإسباني.

وأكدت اللجنة، من خلال سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي البناء الذي يدعم الهدف الوطني للمنتخب وجهازه الفني والإداري والطبي بقيادة الكابتن حسام حسن، ويمثل منارة للجماهير المصرية العريضة التي تُعد الداعم الأول لمنتخبنا في المونديال.

وأعربت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، عن ثقتها في أن الإعلاميين المصريين سيواصلون في الأسابيع المقبلة جهودهم الإيجابية الداعمة حتى نهائيات كأس العالم، ليكونوا حافزًا وسندًا ودافعًا لاستمرار المنتخب المصري في تقديم مستويات فنية تليق باسم مصر، التي يحملون أمانة تمثيلها في هذا المحفل الدولي، وهو هدف كل مصري، ويأتي الإعلام الوطني في صدارة هذا العمل الرياضي الكبير الذي نتطلع جميعًا إلى إنجازه ليسعد كل أبناء هذا الشعب.

