دوري أبطال أوروبا

نابولي

0 0
22:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

بقيادة حكيمي.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

09:21 م 01/10/2025

باريس سان جيرمان

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره برشلونة.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي معقل البلوجرانا، مباراة برشلونة ضد بي اس جي ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري الأبطال.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيس

وفي الهجوم: إبراهيم مبايي - سيتي مايولو - برادلي باركولا.

