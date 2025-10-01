مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 01/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (5)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (6)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

شارك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في هزيمة الريدز من جالطة سراي التركي، بهدف نظيف، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ودفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بمحمد صلاح في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بدلا من كودي جاكبو.

وجاءت أرقام محمد صلاح في لقاء ليفربول وجالطة سراي كالآتي:

تقييم 6.5/10

لعب 28 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 19 مرة

التمريرات الصحيحة 9/13 (69%)

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/4

0 أخطاء

اقرأ أيضًا:

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الريدز جالطة سراي دوري أبطال أوروبا أرني سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان