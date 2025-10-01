ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

كتبت-هند عواد:

شارك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في هزيمة الريدز من جالطة سراي التركي، بهدف نظيف، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ودفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بمحمد صلاح في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بدلا من كودي جاكبو.

وجاءت أرقام محمد صلاح في لقاء ليفربول وجالطة سراي كالآتي:

تقييم 6.5/10

لعب 28 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 19 مرة

التمريرات الصحيحة 9/13 (69%)

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/4

0 أخطاء

اقرأ أيضًا:

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة