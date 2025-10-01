جوزيه مورينيو يضع عينه على لاعب عربي.. فمن هو؟

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفلت زوجة حسين الشحات لاعب الأهلي بهدفه في شباك الزمالك، بمباراة القمة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأحمر، ونشرت صورتهما على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مبروك يا نور عيني ودائما مشرفنا".

وهنأ يوسف أوباما لاعب بيراميدز، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، بعيد ميلاده، فيما احتفل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بنجله.

ونشر مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي، صورته وهو يعانق أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه بموقع "إنستجرام"، أثناء احتفاله بهدفه في الإسماعيلي.

ودعم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، ثنائي الأحمر محمود تريزيجيه وحسين الشحات، بعد هدفهما في القمة.

وكتب ميدو لاعب الزمالك السابق عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه بموقع "إنستجرام": "توفت إلى رحمة الله تعالى حماتي العزيزة وأمي الثانية، السيدة نهلة نور الدين شافعي، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار".

اقرأ أيضًا:

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة