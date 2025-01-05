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7 صفقات مجانية بالدوري السعودي في 2025.. رونالدو ونيمار الأبرز

04:34 م الأحد 05 يناير 2025
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    رونالدو من تدريبات النصر (1)
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    رونالدو من مباراة الهلال والنصر
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    رونالدو من مباراة النصر والتعاون
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    نيمار مع الهلال
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    إصابة نيمار مع الهلال (2)
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    نيمار جونيور مع الهلال
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    إصابة نيمار مع الهلال (1)
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    نيمار من مران الهلال السعودي
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    نيمار يدعم لاعبي الهلال
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    احتفال سالم الدوسري في مباراة النصر والهلال_4
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري - الهلال
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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    مدافع نادي الهلال السعودي علي البليهي 1
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    اللاعب علي البليهي (18)
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    لاعب الهلال السعودي علي البليهي
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كتب- محمد عبدالهادي:

مع بداية شهر يناير الجاري، يبدأ الحديث عن مستقبل العديد من نجوم كرة القدم؛ إذ تُتيح لوائح الانتقالات في هذه الفترة المجال للاعبين الذين يقتربون من انتهاء عقودهم للتفاوض مع الأندية الأخرى.

بموجب هذه اللوائح، يمكن للاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2025، تحديدًا في 30 يونيو، بدء مفاوضاتهم مع الأندية تمهيدًا للانتقال مجانًا في الصيف المقبل.

رونالدو على رأس 7 صفقات مجانية في 2025

في الدوري السعودي، يبرز اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على رأس قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2025، بينما لا يزال مصيره مع النادي غامضًا.

ويواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، مستقبلًا غير مؤكد، حيث تشير التوقعات إلى أن رحيله عن الفريق قد يكون الخيار الأقرب.

ولا تقتصر القائمة على هؤلاء اللاعبين فقط، بل تشمل أيضًا علي البليهي وسالم الدوسري من الهلال، وعبدالرحمن غريب من النصر، بالإضافة إلى أحمد بامسعود لاعب الاتحاد وزياد الجهني من الأهلي.

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الدوري السعودي صفقات الدوري السعودي كريستيانو رونالدو نيمار علي البليهي سالم الدوسري
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