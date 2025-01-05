7 صفقات مجانية بالدوري السعودي في 2025.. رونالدو ونيمار الأبرز

كتب- محمد عبدالهادي:

مع بداية شهر يناير الجاري، يبدأ الحديث عن مستقبل العديد من نجوم كرة القدم؛ إذ تُتيح لوائح الانتقالات في هذه الفترة المجال للاعبين الذين يقتربون من انتهاء عقودهم للتفاوض مع الأندية الأخرى.

بموجب هذه اللوائح، يمكن للاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2025، تحديدًا في 30 يونيو، بدء مفاوضاتهم مع الأندية تمهيدًا للانتقال مجانًا في الصيف المقبل.

رونالدو على رأس 7 صفقات مجانية في 2025

في الدوري السعودي، يبرز اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على رأس قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2025، بينما لا يزال مصيره مع النادي غامضًا.

ويواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، مستقبلًا غير مؤكد، حيث تشير التوقعات إلى أن رحيله عن الفريق قد يكون الخيار الأقرب.

ولا تقتصر القائمة على هؤلاء اللاعبين فقط، بل تشمل أيضًا علي البليهي وسالم الدوسري من الهلال، وعبدالرحمن غريب من النصر، بالإضافة إلى أحمد بامسعود لاعب الاتحاد وزياد الجهني من الأهلي.

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