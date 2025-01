هدف وأسيست.. ماذا فعل عمر مرموش في أول تدريب له مع مانشستر سيتي؟ (فيديو)

كتبت-هند عواد:

خاض المحترف المصري عمر مرموش أول مران له مع مانشستر سيتي الإنجليزي، استعدادا لمباراة تشيلسي المقرر لها مساء غدا السبت، في الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لمسات مرموش في المران، وظهر اللاعب وهو يراوغ ويسجل هدفا ويصنع الآخر.

First time out in training 🫡 pic.twitter.com/xsedei6DGm