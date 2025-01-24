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هدف وأسيست.. ماذا فعل عمر مرموش في أول تدريب له مع مانشستر سيتي؟ (فيديو)

03:22 م الجمعة 24 يناير 2025

إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

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كتبت-هند عواد:

خاض المحترف المصري عمر مرموش أول مران له مع مانشستر سيتي الإنجليزي، استعدادا لمباراة تشيلسي المقرر لها مساء غدا السبت، في الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لمسات مرموش في المران، وظهر اللاعب وهو يراوغ ويسجل هدفا ويصنع الآخر.

من جانبه، قال جوارديولا مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن عمر مرموش سيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة تشيلسي.

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