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موعد مباراة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

04:02 ص الإثنين 20 يناير 2025

تشيلسي

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي تشيلسي بنظيره ولفرهامبتون اليوم الاثنين 20 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت 1.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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