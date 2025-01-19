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"الأول له في أفريقيا".. شاهد هدف مصطفى شلبي في شباك إنيمبا بالكونفدرالية

07:52 م الأحد 19 يناير 2025

احتفال مصطفى شلبي بهدفه

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كتب - نهى خورشيد:

تقدم فريق الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بهدف نظيف، في المباراة التي تُقام حالياً ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف الأول للأبيض بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء، حيث استغل شلبي الفرصة ووجه الكرة برأسه بقوة إلى شباك إنيمبا، مسجلاً هدف التقدم لفريقه.

ويعتبر هدف شلبي اليوم في شباك إنيمبا هو الأول له في مشواره الأفريقي مع الزمالك.

الزمالك إنيمبا النيجيري الكونفدرالية الإفريقية أحمد سيد زيزو مصطفي شلبي
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