"الأول له في أفريقيا".. شاهد هدف مصطفى شلبي في شباك إنيمبا بالكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد:

تقدم فريق الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بهدف نظيف، في المباراة التي تُقام حالياً ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف الأول للأبيض بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء، حيث استغل شلبي الفرصة ووجه الكرة برأسه بقوة إلى شباك إنيمبا، مسجلاً هدف التقدم لفريقه.

ويعتبر هدف شلبي اليوم في شباك إنيمبا هو الأول له في مشواره الأفريقي مع الزمالك.





Shalaby heads Zamalek 🏹 into the lead!

Mostafa Shalaby gets on the end of a cross from Zizo and it is 1-0 Zamalek 🇪🇬 ahead of Enyimba 🇳🇬

30 minutes gone in Cairo #TotalEnergiesCAFCC #CAFCC #Zamalek #ZamalekSC #الزمالك#الزمالك_أولًا#أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/8AzXn2jGAh

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 19, 2025