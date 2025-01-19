ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني برباعية في مرمى لاس بالماس

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة ريال مدريد و لاس بالماس التي أقيمت اليوم الأحد 19 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإسباني.

وحقق الفريق الملكي الفوز على نظيره لاس بالماس برباعية مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل أهداف ريال مدريد كلا من، كليان إمبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 18، إبراهيم دياز في الدقيقة 33، كيليان مبابي في الدقيقة 36، رودريجو في الدقيقة 57.

وسجل هدف لاس بالماس الوحيد اللاعب فابيو سيلفا في الدقيقة 1.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب لاس بالماس بينيتو راميريز في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز احتل الملكي صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.