20 صورة ترصد مران الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصته لتدريبية بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورت.

يذكر أن فريق الأهلي قد فاز في الذهاب على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة .

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